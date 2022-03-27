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كييف تحذر من تبعات الغزو الروسي على صادرات القمح الأوكراني

02:13 م الأحد 27 مارس 2022
كييف تحذر من تبعات الغزو الروسي على صادرات القمح الأوكراني

كييف تحذر من تبعات الغزو الروسي على صادرات القمح

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كييف- (بي بي سي):

صرح وزير الزراعة الأوكراني الجديد، ميكولا سولسكي، أن قدرة بلاده على تصدير الحبوب تسوء يومًا بعد يوم ولن تتحسن إلا إذا توقفت الحرب مع روسيا.

وفي حديث متلفز، قال سولسكي إن أوكرانيا، التي تعتبر أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، كانت تصدر عادة ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من الحبوب شهريًا - لكن الحصيلة انخفضت إلى بضع مئات الآلاف من الأطنان فقط على حد ما جاء على لسانه.

وتابع الوزير قوله محذرا من أن "التأثير (على الأسواق العالمية) مباشر، دراماتيكي وكبير وهو مستمر. كل يوم سيصبح الوضع أكثر صعوبة".

وتستورد العديد من دول العالم، ومن بينها دول في الشرق الأوسط، القمح والحبوب من أوكرانيا وروسيا.

هذا المحتوى من

BBC
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