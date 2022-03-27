مسؤولة أوكرانية: مقتل 12 صحفيا منذ بداية الصراع

كييف - (د ب أ):

قالت المدعية العامة في أوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا في وقت متأخر من يوم السبت عبر صفحتها على فيسبوك إن 12 صحفيا قتلوا في أوكرانيا منذ اندلاع الصراع قبل شهر.

وأضافت أن 10 صحفيين آخرين أصيبوا أثناء قتال.

وكتبت" أخبروا العالم بالحقيقة بأن عدوان بوتين مميت - 12 صحفيا قتلوا بالفعل في الحرب".

ووفقا لفينيديكتوفا فإن الصحفيين قتلوا من قبل القوات الروسية. ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وذكرت التحقيقات حتى الآن أن ما لا يقل عن 56 من ممثلي وسائل الإعلام تعرضوا لهجمات من بينهم 15 أجنبيا.

وقالت فينيديكتوفا إن من بين الصحفيين الأجانب الذين تعرضوا للهجوم صحفيون من بريطانيا وجمهورية التشيك والدنمارك وسويسرا والإمارات والولايات المتحدة.

وقتل صحفي أمريكي وآخر أيرلندي وصحفي روسي في الصراع.