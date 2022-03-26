موسكو: إجلاء أربعة آلاف مدني آخر من مدينة ماريوبول الأوكرانية

موسكو - (د ب أ):

أفادت معلومات من موسكو بأنه تم إجلاء أربعة آلاف مدني آخر من مدينة ماريوبول الأوكرانية التي حاصرتها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم السبت إن أكثر من 98 ألف شخص تمكنوا من الفرار من ماريوبول دون مساعدة من جانب أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وتتهم كل من روسيا وأوكرانيا الطرف الآخر بإفشال عملية إجلاء المدنيين من مدينة بحر آزوف الساحلية، حيث الأوضاع الإنسانية متردية.

وتفيد وزارة الدفاع الروسية بأن هناك معلومات حول ما مجموعه أكثر من 7ر2 مليون أوكراني أرادوا الفرار إلى روسيا.

من ناحية أخرى توجه كييف الاتهام إلى موسكو مرارا وتكرارا بنقل النساء والأطفال على وجه الخصوص إلى روسيا ضد إرادتهم.