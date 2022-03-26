وزير الدفاع الروسي: العقوبات لم تؤثر على ميزانية الدفاع

موسكو - (بي بي سي)

أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد ترأس اليوم اجتماع عمل لقيادة الوزارة تحدث فيه عن ميزانية الدفاع الحكومية، وأكد أن طلبية الدفاع الحكومية يجري تنفيذها وفقا للخطة المحددة رغم كل الصعوبات الحالية.

وقال شويغو إن الأولوية الآن الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية.

وقال وزير الدفاع الروسي إنه يتم إعطاء "الأولوية للأسلحة الطويلة المدى والدقيقة والمعدات الجوية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت أمس تحديثا للبيان الخاص بخسائرها العسكرية، وجاء في البيان أن أكثر من 1300 جندي قتلوا وأصيب قرابة 4000 في الهجوم في أوكرانيا.

ونادرا ما تقدم وزارة الدفاع الروسية تحديثا للبيانات الخاصة بالخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة في الحرب في أوكرانيا. وتختلف الأرقام الرسمية للضحايا التي قدمها الجيش الروسي اختلافا جذريا عن التقديرات من الجانب الأوكراني. إذ تزعم كييف، أن 16000 جندي روسي قد قتل في الصراع ، ودُمرت مئات الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتصف مارس، أن 1300 جندي أوكراني قد قتلوا في المعارك. وهذا أيضا لايتناسب مع التقديرات الروسية لعدد القتلى في الجانب الأوكراني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا واليونان وتركيا تحاول تنظيم إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة. ويقول ماكرون إنه سيناقش هذا الأمر مع بوتين، وحذر زيلينسكي من تدهور الوضع الإنساني هناك.

ووقع بوتين قانونا يجرم انتشار "الأخبار الكاذبة" حول عمل المسؤولين في الخارج - وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما.