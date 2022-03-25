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أبو الغيط يُدين الهجمات الحوثية على منشآت النفط والبنية التحتية بالمملكة

11:41 م الجمعة 25 مارس 2022
أبو الغيط يُدين الهجمات الحوثية على منشآت النفط والبنية التحتية بالمملكة

أحمد أبو الغيط

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القاهرة - (أ ش أ):

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، اليوم الجمعة، مُعتبراً أن استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق.

وأكد أبو الغيط- بحسب مصدر مسئول بالجامعة- أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، يُمثل تطوراً خطيراً لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن القوات السعودية قد تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات، وأن التضامن الدولي مع المملكة لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يُدعمها.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد أبو الغيط الهجمات الحوثية منشآت النفط
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