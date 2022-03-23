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الجيش الليبي ينفي إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال مع روسيا

10:42 م الأربعاء 23 مارس 2022
الجيش الليبي ينفي إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال مع روسيا

اللواء أحمد المسماري

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طرابلس - (د ب ا)

وصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأخبار بشأن زيارة قائد الجيش خليفة حفتر لموسكو واتفاقه على إرسال قوات ليبية للقتال في أوكرانيا بـ "الأكاذيب والادعاءات".

وحذر المسماري، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، من انهيار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية واللجنة المشتركة بسبب "تسييس" هذا الملف من الساسة الليبيين.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء خالد محجوب أن الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم، وذلك بعد نشر كييف مزاعم بأن "الجيش الليبي" سوف يرسل مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وأوضح محجوب لسبوتنيك، اليوم الاثنين، "الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين إلى أي جهة، ولا يوجد لديه مرتزقة ليرسلهم إلى أي جهة"، ردا على سؤال بشأن مزاعم كييف بإرسال الجيش الوطني الليبي لمرتزقة للقتال في أوكرانيا.

وتابع: "نحن منشغلون بمكافحة الإرهاب وعصابات تهريب البشر في ليبيا، خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد".

أحمد المسماري الجيش الليبي ليبيا أوكرانيا روسيا حرب الغزو الروسي

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