ليبيا: استئناف الرحلات الداخلية بعد أسبوعين من التوقف

طرابلس- (بي بي سي):

أدرجت الخطوط الجوية الليبية على جداول رحلاتها طائرة متجهة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من العاصمة طرابلس غربا إلى بنغازي شرقا والتي تعد ثاني أكبر مدن ليبيا، وذلك في إشارة إلى استئناف خدمات الطيران الداخلي في البلاد.

ويأتي ذلك بعد توقف طاولها لما يزيد عن أسبوعين على إثر غلق الأجواء الليبية مع احتدام الخلافات السياسية في البلاد.

ومنذ مطلع مارس الجاري، أغلق المجال الجوي في ليبيا أمام الرحلات المدنية الداخلية، على خلفية تكليف برلمان طبرق فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يأبى تسليم السلطة إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.

وكانت الأمم المتحدة حثت على إعادة فتح الأجواء الليبية تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 بين الفصائل المتنازعة الرئيسية، للسماح بالسفر دون عوائق داخل البلد.