صحيفة روسية تنشر حصيلة مرتفعة للقتلى في أوكرانيا ثم تحذف التقرير لاحقا

موسكو- (د ب أ):

نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية الموالية للكرملين لفترة وجيزة حصيلة للجنود الروس الذين يعتقد أنهم قتلوا في أوكرانيا أعلى من الحصيلة الرسمية، إلا أنها حذفت هذه المعلومات لاحقا.

وذكر تقرير على موقع الصحيفة الإلكتروني يوم الأحد نقلا عن وزارة الدفاع أن 9861 جنديا روسيا قتلوا منذ بداية الحرب، كما أظهرت نسخة مؤرشفة تم تداولها يوم الاثنين.

وهذه الحصيلة أعلى بكثير من 498 قتيلا أكدتهم موسكو رسميا حتى الآن.

وبعد بضع ساعات ، اختفى هذا التقرير من الصحيفة. ولم يصدر أي بيان أو تعليق من الصحيفة بشأن التقرير.

وكانت وسائل إعلام مختلفة في حيرة من أمرها بشأن معنى التقرير يوم الإثنين حيث أشار البعض إلى أنه لم يتم تقديم أي معلومات عن القتلى الروس في إحاطة وزارة الدفاع يوم الأحد.