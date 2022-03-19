بريطانيا تحذر من استغلال روسيا للمحادثات مع أوكرانيا لشن هجوم جديد

لندن - (د ب أ)

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس من استغلال روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا كـ"ستار دخان" لصرف الانتباه عن قيام الكرملين بإعادة تجميع قواته لشن هجوم جديد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تروس قولها إن الأمر يرجع للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فيما يتعلق بتعامله مع محادثات السلام.

ولكن في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز"، قالت إنها تخشى أن تكون المفاوضات- التي تردد أنها حققت بعض التقدم- بمثابة "ستار دخان" لإخفاء النوايا الحقيقية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمؤتمر المحافظين الاسكتلنديين في أبردين إنه تعهد بإرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا بعد التحدث مع زيلينسكي يوم الجمعة.

وذكر أنه "مقتنع أكثر من أي وقت مضى" أن المغامرة العسكرية للرئيس الروسي ستفشل.

وقال رئيس استخبارات الدفاع البريطاني جيم هوكينهول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض الآن "حرب استنزاف" بعدما تم القضاء على التوقعات المبدئية بخوض قتال سريع.

وذكر هوكينهول أن الكرملين اضطر إلى تغيير أسلوبه، ليتحول إلى استخدام القوة النارية "بتهور وعشوائية" مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى المدنيين.

وأضافت تروس أنه إذا كانت موسكو جادة إزاء عقد محادثات سلام مع أوكرانيا، لن تستخدم مثل هذه الطرق.

ونقلت عنها صحيفة "التايمز" قولها: "إذا كانت هناك دولة جادة بشأن المفاوضات، فإنها لا تقصف المدنيين عشوائيا في ذلك اليوم".

وأضافت تروس أنها "متشككة للغاية" في المحادثات التي تعقدها الدولتان، و"ما شهدناه هو محاولة لإفساح المجال للروس كي يعيدوا تجميع صفوفهم".