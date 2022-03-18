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الناتو يدعو إلى الحذر من استخدام روسيا أسلحة كيميائية

11:43 ص الجمعة 18 مارس 2022
الناتو يدعو إلى الحذر من استخدام روسيا أسلحة كيميائية

أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج

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برلين - (د ب أ):

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج شركاء الحلف إلى مراقبة ما إذا كانت روسيا تخطط لاستخدام أسلحة كيميائية.

وقال ستولتنبرج في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الجمعة: "لقد شهدنا خطابا خطيرا للغاية من روسيا، خطابا نوويا، وكذلك اتهامات كاذبة ضد أوكرانيا وحلفاء الناتو بأننا نستعد لاستخدام أسلحة كيماوية، وهي اتهامات عارية تماما عن الصحة".

وأضاف ستولتنبرج: "لكن بالطبع يجب أن نكون يقظين ونراقب عن كثب ما تفعله روسيا، وما إذا كانت تخطط للقيام بعملية تحت ذريعة مزيفة تتضمن استخدام أسلحة كيميائية".

وذكر ستولتنبرج أن روسيا استخدمت من قبل مواد حرب كيميائية وسهلت لنظام الأسد في سورية استخدام أسلحة كيميائية.

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