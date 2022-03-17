الحكومة الأمريكية تتبرع بـ500 مليون جرعة لقاح كورونا لدول فقيرة

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تبرعت بأكثر من 500 مليون جرعة لقاح كورونا لدول فقيرة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن اللقاحات تم تسليمها لأكثر من 110 دولة، سواء في إطار اتفاقات ثنائية، أو عبر مبادرة كوفاكس العالمية.

وتعتزم الحكومة الأمريكية مواصلة التبرع بمزيد من اللقاحات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: " هذا عمل مهم لأن الجائحة لم تنته بعد"، وأشار إلى أنه " لا تزال هناك الكثير من الأرواح المهددة في أنحاء العالم حيث تكافح دول في مواجهة المتحور أوميكرون مع وجود احتمال بظهور طفرات جديدة" من فيروس كورونا المستجد.