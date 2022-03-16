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أمريكا تسخر من العقوبات الروسية وسط التباس في الأسماء

12:24 ص الأربعاء 16 مارس 2022
أمريكا تسخر من العقوبات الروسية وسط التباس في الأسماء

البيت الأبيض

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واشنطن- (د ب أ):

سخرت الحكومة الأمريكية من العقوبات الروسية على الرئيس الأمريكي جو بايدن وساسة أمريكيين آخرين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي ،في واشنطن أمس الثلاثاء "أود أن أشير أولا إلى أن الاسم الكامل للرئيس بايدن هو جوزيف روبينيت بايدن الأبن، لذا ربما عاقبوا والده المتوفي".

يشار إلى أن اسم والد الرئيس الأمريكي هو جوزيف روبينيت بايدن الأب ، وعليه فإنه هو الذي يخضع الآن للعقوبات.

وأضافت بساكي:"لن يكون مفاجئا لأحد منكم أن أيا منا لا يعتزم القيام برحلة سياحية إلى روسيا".

وردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء قائمتها الخاصة تضمنت 13 اسما لم يعد مسموحا لهم بدخول البلاد.

ومن بين من تضمنتهم القائمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، و بساكي ، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

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