روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

وكالات

طرحت روسيا اليوم الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، ودعت المجلس إلى التصويت عليه غدًا الأربعاء، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى وقف إطلاق النار في مناطق العمليات القتالية في أوكرانيا لضمان إجلاء المدنيين وتوفير الحماية للمدنيين والكوادر الطبية والمستشفيات.

يطالب مشروع القرار الروسي، بتوفير الحماية للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني، كما يطالب جميع الأطراف بالامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية