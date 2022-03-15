البيت الأبيض يعلق على العقوبات الروسية بحق بايدن

وكالات

رد البيت الأبيض، الثلاثاء، على العقوبات الروسية بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين في إدارته، قال البيت الأبيض، إن بايدن لا ينوي السفر إلى موسكو وليس لديه حساب هناك.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الثلاثاء أن موسكو فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين كبار آخرين ووضعتهم على "قائمة الممنوعين"، التي تضم 13 فردا، من دخول أراضيها وذلك ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

قالت موسكو الثلاثاء إنها وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.