الإمارات تضبط مسافرة حاولت تهريب 5.6 كيلوجرامات كوكايين

دبي - (د ب أ):

ضبطت السلطات الإماراتية مسافرة من أمريكا اللاتينية كانت تحاول تهريب 6ر5 كيلوجرامات من الكوكايين في مطار دبي.

واشتبه ضباط جمارك دبي في حقائب مسافرة قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية خلال مرحلة الفحص بأجهزة الأشعة، لوجود كثافة غريبة في قاع الحقيبة، فتم ايقاف المسافرة، وبتفتيش الحقيبة اكتشف المفتشون جيب سري بداخله أكياس بلاستيكية تحوي مسحوق ابيض.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه بفحص المسحوق تبين أنه مادة الكوكايين المخدرة بوزن 2ر3 كيلوجرامات، وبمواصلة عملية التفتيش تم العثور على زجاجات لمستحضرات العناية بالجسم (شامبو وكريمات مرطبة للجسم) بداخلها مخدر الكوكايين بوزن 4ر2 كيلوجرامات.

وأكد الكمالي إن ضباط الجمارك قادرون على إحباط عمليات التهريب المتنوعة بالرغم من تعددها وابتكار طرق جديدة لم تكن معروفه من قبل والتي يحاولون من خلالها تضليل ضباط الجمارك، مشدداً على أن جمارك دبي دائما تقف بالمرصاد لهذه المحاولات التي تستهدف الكسب السريع غير المشروع والتأثير على صحة أفراد المجتمع والإضرار بالدولة.