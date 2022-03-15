بوتين: أوكرانيا "غير جادة" بشأن حل النزاع

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القيادة الأوكرانية غير "جادة" إزاء حل النزاع، فيما تستعد مدينة كييف المحاصرة لتطبيق تمديد حظر التجوال من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا عن زيارة مشتركة إلى العاصمة لخوض محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول اجتماع وجها لوجه معه منذ شنت روسيا الحرب على بلاده قبل نحو ثلاثة أسابيع.

واستمرت روسيا وأوكرانيا في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار فيما أعلنت الأمم المتحدة أن ثلاثة ملايين شخص فروا من القتال.

وفرضت روسيا عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة من مسؤولي إدارته، بينما وقعت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على أكثر من 370 روسي وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في حظر تصدير البضائع الفاخرة إلى البلاد.