الصين تقرر تحويل الطيران الدولي من "شنجهاي" إلى مدن أخرى بسبب كورونا

بكين- (أ ش أ):

قررت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم الثلاثاء، تحويل بعض الرحلات الجوية الدولية من شنجهاي إلى مدن أخرى اعتبارًا من 21 مارس الجاري بسبب التفشي الجديد لفيروس كورونا "كوفيد -19".

وذكرت صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن شنجهاي مثل العديد من المدن الصينية الأخرى قد شهدت على مدى الأسابيع الأخيرة زيادة سريعة في عدد الإصابات بكوفيد-19 ومن أجل تخفيف العبء على المدينة في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها تقرر تحويل بعض رحلات الركاب الجوية الدولية في الفترة من 21 مارس إلى مطلع مايو المقبل إلى مدن أخرى.

ومن المقرر أن تؤثر التعديلات التي تقرر إدخالها على خطوط الطيران على 106 رحلات تقوم 5 شركات طيران صينية بتنفيذها في 22 اتجاها على وجه الخصوص، وهي : شركة الخطوط الجوية الصينية وشركة خطوط شرق الصين الجوية وشركة خطوط جونياو الجوية وشركة خطوط شنجهاي الجوية وشركة خطوط سبرينج الجوية.