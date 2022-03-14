الشرطة البريطانية تبدأ إخلاء قصر ملياردير روسي من محتليه في لندن

لندن - (د ب أ)

تسبب احتلال مجموعة من المتظاهرين المعارضين للغزو الروسي لأوكرانيا، لقصر في لندن تمتلكه عائلة الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، في مواجهة مع الشرطة البريطانية اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن أحد أفراد المجموعة المحتلة الذي رفض الكشف عن هويته قوله، إن المجموعة اقتحمت القصر الواقع في ميدان بلجريف، وهي من أرقى المناطق في المدينة، في تمام الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

واقتحم نحو 20 شرطيا مجهزين بعتاد قوات مكافحة الشغب الباب الأمامي للقصر قبل الساعة 12:30 من ظهر اليوم، وخلال عشرة دقائق تمكنوا من الدخول، رغم استمرار المحتلين في البقاء بداخله.

وقالت بلومبرج إن المحتلين رفعوا على نوافذ القصر علم أوكرانيا ولافتات أخرى كتب على إحداها عبارة "تم تحرير هذه المنشأة " .

وقال المتظاهرون إنهم قاموا بالعملية مدفوعين بأفكار نيستور ماخنو، قائد جيش التمرد الثوري الأوكراني في عام 1917.