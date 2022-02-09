تهريب الآثار: إعادة مجموعة من القطع الأثرية إلى العراق

بغداد- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عن بدء إعادة قطع أثرية من لبنان، وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، لوكالة الأنباء العراقية إن لبنان تكفل بنقل الآثار المهربة من لبنان إلى العراق.

وأضاف أن عملية إعادة الآثار تمت عبر وفد من الحكومة برئاسة جهاز المخابرات العراقي، ووزارة العدل، والثقافة اللبنانية، وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أخرى.

وأكد أن "الهيئة تتابع كل القطع الأثرية في جميع الدول لإعادتها إلى البلاد.