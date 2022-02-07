"التحالف" يطلق عملية ضد أهداف عسكرية في صنعاء ويدمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف

08:15 ص الإثنين 07 فبراير 2022
"التحالف" يطلق عملية ضد أهداف عسكرية في صنعاء ويدمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف

طائرات التحالف العربي

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الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، كما أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية بصنعاء.

وقال التحالف، في بيان له اليوم، إن "العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات.

طائرات التحالف العربي أهداف عسكرية منصة صواريخ الباليستية

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