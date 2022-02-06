الجامعة العربية ترحب بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي

القاهرة - أ ش أ

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة، اليوم الأحد، في أديس أبابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي،عقب انضمامها في أغسطس 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في 9 سبتمبر 2021 بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.