الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في محافظة صعدة

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم الجمعة، من تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين، بمحافظة حجة، شمالي البلاد.

وقال الموقع الناطق باسم الجيش"سبتمبر نت"، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في مديرية حرض، شمالي غرب المحافظة، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش "تمكنت من تطويق المليشيا الحوثية في مدينة حرض، بعد طردها من معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الشرقية".

ولفت المصدر إلى أن الميليشيا في مدينة حرض"أصبحت محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها"، فيما سقط العشرات منهم بين قتيل وجريح في المعارك والغارات الجوية.

وأشاد المصدر، بما أسماه"الدعم العسكري والإسناد المباشر" للتحالف في هذه العملية العسكرية التي ما تزال مستمرة حتى الآن.

وتخضع معظم أجزاء محافظة حجة القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، تحت قبضة الحوثيين، فيما تسيطر القوات الحكومية على أجزاء من أطرافها الواقعة على الحدود.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الجانبين، أسفر عن سقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة، وتسبب بجر البلاد نحو ما يوصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.