روسيا وأوكرانيا: كييف تشيد بموقف لبنان الذي أثار حفيظة موسكو

كييف- (بي بي سي):

أشاد السفير الاوكراني في بيروت، إيغور اوستاش، بموقف لبنان الذي اعتبر أن ما تقوم به القوات الروسية هو اجتياح للأراضي الأوكرانية، وطالب موسكو بوقف هذه العمليات العسكرية على الفور.

كما اتهم السفير الأوكراني في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، روسيا باستهداف المدنيين في بلاده، مشيراً إلى أن الأمن النووي في أوروبا مهدد.

وكانت الخارجية اللبنانية أصدرت بعد ساعات من بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية بيانا نددت فيه بالعمليات العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا منذ الخميس الماضي، ودعت موسكو إلى "سحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار، والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين".

واعتبر السفير الروسي لدى لبنان في مؤتمر صحفي عقده في بيروت نهاية الأسبوع الماضي أن بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية بين البلدين، مشيرا الى أن روسيا تحمي أمنها القومي وأنها تنشد دائما السلام والامن في كل العالم، على حد قوله.

كما انتقدت السفارة الروسية البيان اللبناني "لمخالفته سياسة النأي بالنفس، واتخاذه جانب طرف ضد آخر في الأزمة الأوكرانية".

يذكر أن المواقف العربية قد تباينت تجاه الأزمة الأوكرانية، إذ دعت مصر الأحد القادة العرب إلى بحث التطورات الأوكرانية من خلال جلسة للجامعة العربية عقدت اليوم وأعلن خلالها عن تأييد الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية والحوار، في حين أكد الرئيس السوري بشار الأسد دعمه للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن "روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية".