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الخارجية تصدر "توجيها عاجلا" لسفارات مصر في دول الجوار الأوكراني

01:13 م الإثنين 28 فبراير 2022
الخارجية تصدر "توجيها عاجلا" لسفارات مصر في دول الجوار الأوكراني

وزارة الخارجية المصرية

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(مصراوي):

أصدرت وزارة الخارجية، توجيهات عاجلة إلى سفارات مصر في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

يأتي ذلك في ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية بيان أصدرته اليوم الاثنين.

وقالت الخارجية في بيانها: "أسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة".

وزارة الخارجية المصرية سفارات مصر دول الجوار الأوكراني استقبال المواطنين المصريين

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