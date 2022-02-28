سماع دوي انفجارات في كييف وخاركيف

(وكالات):

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، الإثنين، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية، عن وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الإثنين.

كما ذكرت وكالة الأنباء الاوكرانية، بارتفاع قتلى الجيش الروسي في المعارك بأنحاء أوكرانيا إلى 4500 قتيل.

فيما أفادت وسائل الإعلام انطلاق العديد من القاذفات والمقاتلات من شبه جزير القرم باتجاه المدن الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (يونيان).

وتشير التقارير إلى أن العاصمة كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بالإضافة إلى ميكولايف بالقرب من البحر الأسود، وخيرسون في الجنوب كانت ضمن الأهداف.