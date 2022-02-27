أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني



واشنطن - (د ب ا)

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني.

جاء ذلك في بيان اصدره المتحدث باسم مكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)اليوم الأحد .

وقال البيان "إن شراكتنا مع الشعب الأوكراني ثابتة ودائمة، ونحن نركز على الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا كجزء مهم من استجابتنا للهجوم الروسي عن سابق تصور وتصميم وبدون أي استفزاز أو تبرير".

وأضاف " نعلن عن تقديم حوالى 54 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمتضررين من الغزو الروسي ، آخذين بعين الاعتبار مصلحة الأوكرانيين العاديين".

وتابع "الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات المانحة الإنسانية لأوكرانيا، وتصل مساعدتنا الإنسانية الآن إلى حوالى 405 مليون دولار للمجتمعات الضعيفة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل ثماني سنوات".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت مذكرة تقضي بتقديم 600 مليون دولار مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا.