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سفارة مصر ببوخارست تنشر تنويهًا للقادمين من أوكرانيا

04:06 م الأحد 27 فبراير 2022
سفارة مصر ببوخارست تنشر تنويهًا للقادمين من أوكرانيا

سفارة مصر ببوخارست

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بوخارست - أ ش أ

دعت سفارة مصر ببوخارست، اليوم الأحد، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية الاتصال بالسفارة على رقم الطوارئ (+40 (726) 164 978) فور دخول الأراضي الرومانية.

وطالبت السفارة - في تنويه نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في ضوء التطورات التي تشهدها أوكرانيا - بموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتى يتسنى ترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلى مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الأراضي الرومانية.

وكانت السفارة المصرية ببوخارست قد ناشدت، أمس الأول الجمعة، المواطنين المصريين المتواجدين حاليا على الحدود الأوكرانية الرومانية بسرعة التوجه إلى نقاط الحدود المشتركة، وعددها أربع، حيث سيتم إصدار تأشيرات دخول اضطرارية إلى رومانيا، ومن ثم التوجه إلى أقرب محطة قطار أو حافلة نقل عام متجهة إلى العاصمة بوخارست في أقرب وقت ممكن.. وذكرت السفارة أن تأشيرة الدخول الاضطرارية هي مؤقتة ولمدة 15 يوما فقط، ويتم خلالها مغادرة البلاد.

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Asha
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