دول البلطيق تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ريجا - (د ب أ)

أعربت دول البلطيق عن رغبتها فى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا .

ونقل تقرير إذاعي عن وزير الاقتصاد الإستوني " تافى آس " قوله فى تالين اليوم السبت إن "إستونيا تنضم إلى مبادرة بولندا وستحظر على جميع شركات الطيران الروسية استخدام مجالنا الجوي". يجري بالفعل إعداد مشروع قرار مماثل.

وأعربت كل من لاتفيا وليتوانيا كذلك عن الرغبة في إغلاق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية. قالت وزيرة النقل اللاتفية تاليس لينكايتس إن "جميع العقوبات والقيود تعمل بنجاح أكبر عندما تكون بعيدة المدى وشاملة.. ولهذا السبب تنسق لاتفيا مع دولتى البلطيق الأخرتين فى هذا الشأن ".

ومن جانبه ذكر نظيرها الليتوانى ماريوس سكوديس أن إغلاق المجال الجوي لدول البلطيق الثلاث سيتم في وقت واحد.