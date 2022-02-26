أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

دول البلطيق تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

06:48 م السبت 26 فبراير 2022
دول البلطيق تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الطائرات الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

ريجا - (د ب أ)

أعربت دول البلطيق عن رغبتها فى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا .

ونقل تقرير إذاعي عن وزير الاقتصاد الإستوني " تافى آس " قوله فى تالين اليوم السبت إن "إستونيا تنضم إلى مبادرة بولندا وستحظر على جميع شركات الطيران الروسية استخدام مجالنا الجوي". يجري بالفعل إعداد مشروع قرار مماثل.

وأعربت كل من لاتفيا وليتوانيا كذلك عن الرغبة في إغلاق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية. قالت وزيرة النقل اللاتفية تاليس لينكايتس إن "جميع العقوبات والقيود تعمل بنجاح أكبر عندما تكون بعيدة المدى وشاملة.. ولهذا السبب تنسق لاتفيا مع دولتى البلطيق الأخرتين فى هذا الشأن ".

ومن جانبه ذكر نظيرها الليتوانى ماريوس سكوديس أن إغلاق المجال الجوي لدول البلطيق الثلاث سيتم في وقت واحد.

الطائرات الروسية دول البلطيق روسيا حرب أوكرانيا وروسيا شركات الطيران الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|إسناد المهمة للهيئة الهندسية.. تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا