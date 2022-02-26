التحالف: خسائر بشرية وعسكرية للحوثيين خلال عمليات في حجة باليمن

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير 9 آليات عسكرية وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر بشرية؛ خلال عمليات استهداف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر التحالف في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت، أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا خلال الساعات الـ24 الماضية.