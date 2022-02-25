أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الخارجية العراقية: نتابع باهتمام ما يتم تداوله حول مقتل عراقي في أوكرانيا

11:55 م الجمعة 25 فبراير 2022
الخارجية العراقية: نتابع باهتمام ما يتم تداوله حول مقتل عراقي في أوكرانيا

أحمد الصحاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتابع ما يتم تداوله عن مقتل عراقي في أوكرانيا.

وأوضح الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الوزارة لم تتأكد حتى الآن بشكل رسمي بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا، مؤكدا أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله من خلال التنسيق مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة العراق في كييف.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد الصحاف مقتل عراقي أوكرانيا غزو أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا