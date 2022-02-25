الخارجية العراقية: نتابع باهتمام ما يتم تداوله حول مقتل عراقي في أوكرانيا

بغداد - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتابع ما يتم تداوله عن مقتل عراقي في أوكرانيا.

وأوضح الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الوزارة لم تتأكد حتى الآن بشكل رسمي بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا، مؤكدا أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله من خلال التنسيق مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة العراق في كييف.