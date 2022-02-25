أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الأمم المتحدة تكشف حصيلة النازحين في اليوم الأول للحرب الأوكرانية

12:51 ص الجمعة 25 فبراير 2022
الأمم المتحدة تكشف حصيلة النازحين في اليوم الأول للحرب الأوكرانية

الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لفرانس برس "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

ومنعت السلطات الأوكرانية المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد بسبب حالة الطوارئ.

ولن يُسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية بعبور حدود البلاد، حسبما أعلن رئيس هيئة الجمارك الأوكرانية في لفيف، دانيل مينشيكوف، على فيسبوك.

الأمم المتحدة أوكرانيا روسيا الحرب الأوكرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا