الأمم المتحدة تكشف حصيلة النازحين في اليوم الأول للحرب الأوكرانية

وكالات

أفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لفرانس برس "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

ومنعت السلطات الأوكرانية المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد بسبب حالة الطوارئ.

ولن يُسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية بعبور حدود البلاد، حسبما أعلن رئيس هيئة الجمارك الأوكرانية في لفيف، دانيل مينشيكوف، على فيسبوك.