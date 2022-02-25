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رئيس الدوما: العملية الروسية تهدف تجريد أوكرانيا من السلاح

01:14 ص الجمعة 25 فبراير 2022
رئيس الدوما: العملية الروسية تهدف تجريد أوكرانيا من السلاح

فياتشيسلاف فولودين

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وكالات

ذكر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن هدف العملية العسكرية الروسية يقتصر على تجريد أوكرانيا من السلاح، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال رئيس الدوما الروسي، إن: "يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا عملية حفظ السلام لأنها تهدف فقط إلى نزع السلاح الأوكراني".

وأضاف أن "قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف الغزو الذي قامت به قوات بلاده لأوكرانيا اليوم الخميس بأنه "إجراء ضروري".

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال في روسيا: "ببساطة، لم نُمنح فرصة للتصرف على نحو مختلف"، بحسب مقتطفات ظهرت على شاشة التلفزيون الروسي.

فياتشيسلاف فولودين أوكرانيا روسيا

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