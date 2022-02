هل توقع مسلسل "عائلة سيمبسون" الحرب الروسية الأوكرانية؟ (فيديو)

وكالات

تنبؤات دقيقة بدرجة مرعبة تنبأ بها مسلسل الكارتون الأمريكي "عائلة سيبمسون" منذ بداية إنتاجه في عام 1989 حتى اليوم. يتكون هذا المسلسل الأمريكي الكرتوني من 731 حلقة دارت في 33 موسمًا ويعرض حتى اليوم إذ تعرض حلقة جديدة منه في 27 فبراير الجاري.

المسلسل العائلي الذي يظحى بشهرة واسعة ويعد أحد أفضل الأعمال في تاريخ أمريكا ويحظى يتفاعل جماهيري منقطع النظير في في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التنبؤات المستقبلية بأحداث و مشاهد خيالية، ترجمت على أرض الواقع و أصبحت حقيقة بالفعل.

في أحدث تنبؤات المسلسل التي وقعت بالفعل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لجزء من حلقة من المسلسل عرضت في عام 1998، بعد 9 سنوات من بداية إنتاجه، المثير في الأمر أنها توقعت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت اليوم.

وتظهر الحلقة التي حملت عن عنوان "سيمبسون تايد" وعرضت في 29 مارس 1998، في الوقت الذي كان فيه بوريس يلتسين رئيسًا للاتحاد الروسي. وتدور أجزاء من أحداثها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، خداع الاتحاد السوفيتي للعالم بأنه تفكك.

المقطع الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي تبلغ مدته 35 ثانية فقط، محاولات الغرب لوقف "حرب شاملة" بعد إطلاق غواصة نووية صاروخًا دون قصد على المياه الروسية،

ويقول ممثل روسيا أثناء جلسة بالأمم المتحدة "سيكون من دواعي سرور الاتحاد السوفيتي أن يمنح العفو لسفنك الضال". ويتدخل ممثل الولايات المتحدة بالمجلس ليعبر عن تعجبه من قول نظيره الأوكراني ويتساءل، الاتحاد السوفيتي؟ ويوصال حديثه: "اعتقدت أنكم تفرقتم يا رفاق؟". ويرد الدبلوماسي الروسي "نعم، هذا ما أردنا منك أن تفكر فيه" وينفجر في ضحك شرير وهو يحول لوحة الاسم على مكتبه من "روسيا" إلى "الاتحاد السوفيتي".

ثم تظهر دبابات عسكرية تطفو من تحت اللوحة، والقوات التي يتم نشرها ، والجدران المُسيَّجة قيد الإنشاء. وخلال الفيديو يعود فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفيتي للحياة الذي كسر من نعشه الزجاجي قائلاً "يجب سحق الرأسمالية" قبل أن يسير إلى الأمام بطريقة تشبه الزومبي.

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w