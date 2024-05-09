"محض خيال".. تركيا تعلّق على مزاعم إسرائيلية بشأن تخفيف الحظر التجاري

مصراوي

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الخميس، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف الحظر التجاري التركي على إسرائيل محض خيال ولا علاقة لها بالواقع.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع ورفع العديد من القيود التجارية المفروضة على إسرائيل.

فيما قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مصدر بوزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل غير وارد.

وأشار مصدر في وزارة التجارة التركية، إلى أنه سيتم السماح للشركات التي تربطها اتفاقات مع إسرائيل بالتصدير إليها عبر دول ثالثة لمدة 3 أشهر بعد تعليق التجارة، وفقا لما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تعليق المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف لإجبارها على وقف النار في غزة.

وأضاف أردوغان، أن أنقرة لديها هدف واحد هو إجبار حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي خرجت عن السيطرة بدعم غربي على وقف إطلاق النار، موضحا أن خطوة تركيا ستكون مثالا للدول الأخرى المنزعجة من الوضع الحالي.

وتابع أردوغان، أننا سنتابع نتائج هذه الخطوة بالتنسيق والتشاور مع عالم الأعمال التركي، موضحا أن أنقرة لا تسعى للعداء أو الصراع مع أي دولة في منطقتنا كما لا نريد أن نرى الصراع والدماء والدموع فيها.

وفي الثاني من مايو الجاري، أوقفت أنقرة جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل.





