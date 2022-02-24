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موسكو تحذر من زيادة خطر هجمات القراصنة على موارد المعلومات الروسية

11:53 م الخميس 24 فبراير 2022
موسكو تحذر من زيادة خطر هجمات القراصنة على موارد المعلومات الروسية

الجيش الروسي

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روسيا - (أ ش أ)

حذر مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر، من خطر زيادة هجمات القراصنة على موارد المعلومات الروسية، بما فيها البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

وقال المركز - في بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم /الخميس/ - إن الهجمات يمكن أن تهدف إلى تعطيل عمل موارد وخدمات المعلومات الهامة لأغراض سياسية، ونشر مواد مضللة في الفضاء المعلوماتي الروسي لتشكيل صورة سلبية عن روسيا في نظر المجتمع الدولي.

وأوصى المركز، المتخصصين من المنظمات الروسية بزيادة يقظتهم عند مراقبة النشاط الضار وتنظيم عملية المعالجة ذات الأولوية للمعلومات حول الحالات الشاذة.

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