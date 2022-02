إطلاق نار وقصف ينتهي بإسقاط طائرة روسية وسط أوكرانيا (فيديو)

وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قصف مروحيات لمدينة فيشهورود بمقاطعة كييفسكا، وسط أوكرانيا.

أعلن الجيش الأوكراني، أن معارك دائرة حاليا، حول قاعدة عسكرية قرب العاصمة كييف.

Russian helicopters being shot at by Ukrainian forces around Vyshhorod city in the Kiev Oblast . Flares can be seen deployed. pic.twitter.com/la8dQBa1Re