أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إطلاق نار وقصف ينتهي بإسقاط طائرة روسية وسط أوكرانيا (فيديو)

04:22 م الخميس 24 فبراير 2022
إطلاق نار وقصف ينتهي بإسقاط طائرة روسية وسط أوكرانيا (فيديو)

الانفجارات في مدن أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قصف مروحيات لمدينة فيشهورود بمقاطعة كييفسكا، وسط أوكرانيا.

أعلن الجيش الأوكراني، أن معارك دائرة حاليا، حول قاعدة عسكرية قرب العاصمة كييف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد فوراً على أي محاولة من الخارج، لإعاقة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك إلى نتائج لم تواجه أبداً في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

إسقاط طائرة روسية أوكرانيا غزو أوكرانيا الحرب الروسية فلاديمير بوتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا