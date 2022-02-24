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صدمة وخوف في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية

12:41 م الخميس 24 فبراير 2022
صدمة وخوف في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية

صدمة وخوف في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية

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كييف- (بي بي سي):

استيقظ الأوكرانيون على الحرب، وعلى حقيقة هجوم روسي كان متوقعا منذ فترة طويلة.

ويسود شرق أوكرانيا التوتر وعدم اليقين والخوف، واعترت الصدمة الوجوه.

ويقول مراسل بي بي سي في بلدة كوستيانيفكا في منطقة دونيتسك: رأينا طوابير انتظار عند ماكينات الصرف الآلي، وفي محطات الوقود.

وأخبرنا أحد الأوكرانيين كان مع أسرته الصغيرة في محطة للوقود أنه مستعد للمغادرة مع عائلته إن تفاقمت الأمور.

وأخبرتنا أم شابة تدعى ناتاليا، معها ابنتها البالغة من العمر عامين في عربة أطفال، وهي مصدومة أنها سمعت الانفجارات في الليل.

وقالت "إنه أمر مخيف للغاية، لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. قيل لي أن آخذ ابنتي من الحضانة، لقد طُلب من جميع الآباء ذلك، والآن علينا جميعا أن نلتزم بيوتنا".

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