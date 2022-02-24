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أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

11:43 ص الخميس 24 فبراير 2022
أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

رجب طيب اردوغان

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أنقرة - (د ب أ):

يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا في أنقرة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الاجتماع يبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويشارك في الاجتماع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزيرا الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، ورؤساء هيئة الأركان والاستخبارات.

ولا يشارك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع لتواجده في كازاخستان.

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