جونسون: بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس عن إجرائه اتصالاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال جونسون إن بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز توريس، إنهم يعملون مع شركائهم الدوليين للرد على العدوان الروسي الرهيب على أوكرانيا، مؤكدة أن المملكة المتحدة تقف مع كييف ضد هذا العدوان.

I strongly condemn the appalling, unprovoked attack President Putin has launched on the people of Ukraine.



We stand with Ukraine and we will work with our international partners to respond to this terrible act of agression. — Liz Truss (@trussliz) February 24, 2022

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.

وقال إن روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها، وأن حلف الشمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية.