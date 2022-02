جونسون: بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس عن إجرائه اتصالاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال جونسون إن بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز توريس، إنهم يعملون مع شركائهم الدوليين للرد على العدوان الروسي الرهيب على أوكرانيا، مؤكدة أن المملكة المتحدة تقف مع كييف ضد هذا العدوان.

