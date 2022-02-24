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جونسون: بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية

07:24 ص الخميس 24 فبراير 2022
جونسون: بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس عن إجرائه اتصالاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال جونسون إن بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز توريس، إنهم يعملون مع شركائهم الدوليين للرد على العدوان الروسي الرهيب على أوكرانيا، مؤكدة أن المملكة المتحدة تقف مع كييف ضد هذا العدوان.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.

وقال إن روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها، وأن حلف الشمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية.

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