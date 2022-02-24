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تعطل مواقع حكومية أوكرانية رئيسية بعد سلسلة هجمات سيبرانية

04:52 ص الخميس 24 فبراير 2022
تعطل مواقع حكومية أوكرانية رئيسية بعد سلسلة هجمات سيبرانية

جرائم سيبرانية

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واشنطن - (د ب أ):

تعطلت مواقع رئيسية للحكومة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد يوم تعاملت فيه الوكالات الأوكرانية مع هجمات إلكترونية متعددة ومع تصاعد المخاوف بشأن انتقال القوات الروسية إلى المناطق الانفصالية في أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وذكرت الشبكة أن المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ومواقع وزارات الخارجية والبنية التحتية والتعليم وغيرها، واجهت أعطالا.

وفي عملية قرصنة منفصلة وربما أكثر خطورة قبل ساعات، تم العثور على أداة لمسح البيانات على مئات أجهزة الكمبيوتر في أوكرانيا، وفقا لباحثي الأمن السيبراني، مما أثار مخاوف من أن هجوما إلكترونيا مدمرا كان يتكشف وسط التصعيد العسكري الروسي.

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