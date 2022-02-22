التحالف يعلن تدمير أهداف عسكرية بمحافظة البيضاء اليمنية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، صباح الثلاثاء، تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء اليمنية "استجابة للتهديد".

وقال التحالف، في بيان، إنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية، سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة".

يأتي إعلان التحالف اليوم تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم 3 في حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان جنوب غرب المملكة.

وأعلن التحالف أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية واسعة"، مهددا الحوثيين بأنهم سيتحملون "نتائج سلوك استهداف المدنيين".