زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع دعما واضحا من شركائها

كييف- (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تتوقع "خطوات واضحة وفعالة للدعم من شركائنا" بعد اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وذكر زيلينسكي في خطاب للشعب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أنه سيتضح الآن من "الصديق والشريك الحقيقي" لكييف ومن يرغب في إثارة خوف روسيا بالكلمات.

وأضاف: "إن الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك المحتلتين قد يمثل انسحابا أحاديا من اتفاقيات مينسك".

وأوضح أن: "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وتابع قائلا: "كييف ملتزمة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في دونباس".