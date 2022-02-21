المتحدث باسم الحكومة الأردنية يعلن إصابة رئيس الوزراء بكورونا

وكالات:

أعلن النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشّبول عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا الاثنين، خلال وجوده في زيارة رسميَّة إلى مصر.

وبيَّن الشّبول، حسب تقارير إعلامية أردنية، أنَّ نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابيَّة، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة.

ولفت الشّبول أنَّه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسميَّة التي كانت مقرَّرة، بما فيها لقاء الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، والذي كان سيتخَّلله نقل رسالة شفويَّة من جلالة الملك عبد الله الثَّاني إلى أخيه الرَّئيس المصري.

وكشف الشّبول أنَّ رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقاً للبروتوكول الصحِّي المقرَّر.