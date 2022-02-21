الأمن الروسي: قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش حدودية روسية

12:41 م الإثنين 21 فبراير 2022
الأمن الروسي: قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش حدودية روسية

الحدود الاوكرانية الروسية

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وكالات:

أعلن جهاز الأمن الروسي أن قذيفة أوكرانية استهدفت نقطة تفتيش حدودية روسية في روستوف على الحدود الأوكرانية، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

وأضاف مراسنا، أن قصفا من الجانب الأوكراني أصاب ودمر نقطة لحرس الحدود الروسي داخل الأراضي الروسية على بعد 150 مترا عن الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إنه "في 21 فبراير عند الساعة 9:50 صباحا، أطلقت قذيفة مجهولة الهوية من الأراضي الأوكرانية وسقطت على نقطة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودمرت كليا دون وقوع أي إصابات".

وأضاف البيان: "المركز الحدودي يستخدم كمكان عمل النقطة الحدودية لإدارة الحدود التابعة للأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، ويقع على مسافة حوالي 150 مترًا من الحدود الروسية الأوكرانية".

إلى ذلك قال أرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة ذاتيا، دينيس بوشلين، عن "تفاقم حاد" للوضع في منطقة ماريوبول، مضيفا أن معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا.

وقال بوشلين في بيان: "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا".وشدد بوشلين على أنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".

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