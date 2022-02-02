أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يبلغ 10 ملايين و874 ألفًا و619 حالة

04:55 م الأربعاء 02 فبراير 2022
أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يبلغ 10 ملايين و874 ألفًا و619 حالة

فيروس كورونا

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أديس أبابا- (أ ش أ):

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة، بلغ 10 ملايين و874 ألفًا و619 حالة إصابة، كما سجلت 239 ألفًا و390 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأربعاء - أنه تم إعطاء أكثر من 214 مليونًا و545 ألفًا و135 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و758 ألفًا و228 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا أديس أبابا أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

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