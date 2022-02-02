أمريكا: دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاجون

وكالات:

أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم.

وأشارت جمعية Animal Welfare League of Arlington عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

كذلك ورد نبأ محاولة تسلل الدجاجة عبر صحيفة Military Times المتخصصة في الشؤون العسكرية. وجاء في الخبر بنبرة ساخرة: «هل تاهت (الدجاجة) ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة عن هذه الأسئلة.

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم "إيثل روزنبرغ"، وهي أمريكية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينات القرن العشرين.