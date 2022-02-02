مصرع 26 شخصا بسقوط كابل كهربائي على سوق بالكونغو الديمقراطية

03:06 م الأربعاء 02 فبراير 2022
مصرع 26 شخصا بسقوط كابل كهربائي على سوق بالكونغو الديمقراطية

سقوط كابل كهربائي

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وكالات:

قالت السلطات المحلية إن 26 شخصا حسب حصيلة أولية، لقوا حتفهم اليوم الأربعاء عندما سقط كابل عالي الجهد في حفرة مليئة بالمياه في سوق في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

وصرح المتحدث باسم حكومة مقاطعة كينشاسا تشارلز مبوتامونتو لوكالة "فرانس برس" بأن "الكابل انقطع وسقط الطرف الحي منه في حفرة امتلأت بالماء بعد هطول المطر صباحا. وحتى الآن، لقي 26 شخصا حتفهم بسبب صدمة كهربائية".

سقوط كابل كهربائي صدمة كهربائية

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