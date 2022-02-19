"القتال على الحدود".. سقوط قتيل ثان من الجيش الأوكراني

06:21 م السبت 19 فبراير 2022
"القتال على الحدود".. سقوط قتيل ثان من الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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وكالات:

أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي ثانٍ على خط الجبهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش الأوكرانى، في وقت سابق من اليوم، مقتل جندى فى المنطقة الانفصالية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة في الجمهورية.

وقال بوشيلين في كلمة مصورة، اليوم السبت: "أدعو أبناء الوطن من هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية، وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية شعب لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا عن عبور حوالي 25 ألف شخص من سكان لوهانسك للحدود مع روسيا، هرباً من تصاعد أعمال العنف فى إقليم دونباس.

من جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبعة أقاليم في روسيا على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين.

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