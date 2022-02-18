الرئيس الروسي يوقع مرسوما لاستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري

موسكو - (أ ش أ):

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

ويأتي هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة روسيا بإجراء محادثات مع نظيره سيرجي لافروف 23 فبراير الجاري".