أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

الرئيس الروسي يوقع مرسوما لاستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري

11:24 م الجمعة 18 فبراير 2022
الرئيس الروسي يوقع مرسوما لاستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (أ ش أ):

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

ويأتي هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة روسيا بإجراء محادثات مع نظيره سيرجي لافروف 23 فبراير الجاري".

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين روسيا التدريب العسكري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا