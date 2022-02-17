واشنطن: إذا اختارت موسكو الحرب فإن ردنا سيكون حاسما

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه إذا اختارت السلطات الروسية خيار الحرب في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة سيكون ردها سريعا وحاسما، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعرب عن قلقه البالغ من زيادة "الاشتباكات والقتال" على حدود أوكرانيا، لافتًا إلى أنه لا دليل على سحب روسيا قواتها من الحدود.

وقال بوريل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس إنه "بالرغم من زعم روسيا سحب بعض قواتها إلا أنه ليس هناك أي دلائل على انسحاب قوات روسيا من حدود أوكرانيا".

وأضاف أنه "قلق للغاية من زيادة الاشتباكات والقتال في بعض المناطق على الحدود مع أوكرانيا".

وتابع أنه "نعمل على كافة الاحتمالات ولدينا حزمة عقوبات واسعه مستعد لاقتراحها على المجلس في أقرب وقت ممكن لتبنيها من قبل المجلس في حال كان هناك أي عمل عدائي من قبل روسيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، قال إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.

وأكد بايدن، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض "كل مؤشر لدينا هو أنهم [الروس] يستعدون للذهاب إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".