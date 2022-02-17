أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

واشنطن: إذا اختارت موسكو الحرب فإن ردنا سيكون حاسما

06:33 م الخميس 17 فبراير 2022
واشنطن: إذا اختارت موسكو الحرب فإن ردنا سيكون حاسما

انتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه إذا اختارت السلطات الروسية خيار الحرب في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة سيكون ردها سريعا وحاسما، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعرب عن قلقه البالغ من زيادة "الاشتباكات والقتال" على حدود أوكرانيا، لافتًا إلى أنه لا دليل على سحب روسيا قواتها من الحدود.

وقال بوريل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس إنه "بالرغم من زعم روسيا سحب بعض قواتها إلا أنه ليس هناك أي دلائل على انسحاب قوات روسيا من حدود أوكرانيا".

وأضاف أنه "قلق للغاية من زيادة الاشتباكات والقتال في بعض المناطق على الحدود مع أوكرانيا".

وتابع أنه "نعمل على كافة الاحتمالات ولدينا حزمة عقوبات واسعه مستعد لاقتراحها على المجلس في أقرب وقت ممكن لتبنيها من قبل المجلس في حال كان هناك أي عمل عدائي من قبل روسيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، قال إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.

وأكد بايدن، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض "كل مؤشر لدينا هو أنهم [الروس] يستعدون للذهاب إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

موسكو أوكرانيا واشنطن الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

الخبر التالى:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة لحزب الله

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 12 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا